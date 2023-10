Wein liegt ihm im Blut Von Georgien an die Saar: Giorgi Pugiashvili über die Unterschiede zwischen den Weinbaukulturen

Kanzem · Der Außenbetriebsleiter des Weingutes Cantzheim bei Kanzem ist Georgier und stammt aus einer ganz anderen Weinbaukultur. Wir haben ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit im Wingert an der Saar begleitet. Was ihn in das Anbaugebiet an der Saar führte und welche Unterschiede es zwischen dem europäischen und dem georgischen Weinanbau gibt.

06.10.2023, 07:19 Uhr

Giorgi Pugiashvili bei der Weinlese an der Saar. Bereits im Wingert werden die Weintrauben selektiert, um später im Keller nur hochwertige Trauben zu verarbeiten. Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer

Wer den Wein liebt und verstehen will, der kommt um Georgien als eines der ältesten Weinbaugebiete der Welt nicht herum. Diesen Eindruck bekommt man schnell, wenn Giorgi Pugiashvili über seine Heimat Georgien und die dortige Weinbaukultur spricht. Der 34-jährige stammt aus dem Osten des Landes, einem der ältesten Weinbaugebiete der Welt. Weltweit gibt es nur drei Verfahren der Weinherstellung: das europäische, das jüdische und das georgische. Seit 2013 zählt die georgische Methode zum UNESCO Weltkulturerbe. „Ich habe sprichwörtlich Wein im Blut“, sagt Giorgi Pugiashvili, als er über seine Kindheit und Jugendzeit in einem der größten Weinanbaugebiete Georgiens spricht. Denn schon als Kind war er oft zusammen mit seinen Großeltern im Familienwingert und hat dort die traditionelle Weinherstellung kennengelernt.