Freizeit : Weinbruderschaft lädt zum Stammtisch ein

Trier/Konz-Krettnach Der dritte Stammtisch der Weinbruderschaft Mosel Saar Ruwer beginnt am Mittwoch, 10. Juli, um 18 Uhr, im Weinbergshäuschen des Simonhofs in Konz-Krettnach. Teilnehmer müssen in Niedermennig die Kapellenstraße hochfahren bis zum Weinbergshäuschen.

Die Zufahrt ist auch von der Pellingerstraße möglich. Auch Gäste sind willkommen.