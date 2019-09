Tradition : Wäifest in Grevenmacher lockt Tausende

Weinfest Grevenmacher. Foto: TV/Herbert Becker

Grevenmacher (hb) Die 70. Auflage des Weinfestes „Drauwen- a Wäifest“ in Grevenmacher lockte an drei Tagen am vergangenen Wochenende etwa 20 000 Besucher in den Moselort.

Eröffnet wurde das Fest am Freitagabend im Kulturzentrum mit der Krönung und Amtseinführung der neuen Weinkönigin Jessica Bastian (Foto, mit Prinzessinnen), die Krone und Schärpe von ihrer Vorgängerin Sophie Schons entgegennahm und nun für ein Jahr als Botschafterin des edlen Rebensaftes fungieren wird.