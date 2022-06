Serie „Die Winzerinnen“ : Die Mosel zu Füßen, Italien im Herzen – was Jutta Fassians Weine so besonders macht

Jutta Fassian probiert ein Gläschen Frizzante, einen nur leicht schäumenden Perlwein. Foto: DT

Mehring In unserer Serie „Die Winzerinnen“ stellen wir heute Jutta Fassian vor. Sie baut in ihrem kleinen Mehringer Gut ungewöhnliche Weine an. Deren Künstleretiketten erzählen jeweils eine eigene Geschichte.