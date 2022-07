Veranstaltung : Vor dem großen Jubiläumsfest eine Nummer kleiner: Sommer, Sonne, Saarwein …

Serrig Serrig feiert ein Fest der edlen Tropfen, das wegen eines Jubiläums umbenannt wurde. Alles eine Nummer kleiner, aber im kommenden Jahr umso bombastischer. Was halten die Gäste davon?

Oliver Meier lebt in Heidelberg. „Wenn Weinfest ist, komme ich immer wieder in mein Heimatdorf zurück“, berichtet er und freut sich. Denn hier komme das Dorf zusammen, treffen sich alte Freunde und werden anregende Gespräche geführt.

Mit dabei ist dann auch das Symbol, das Tor zum Saarwein, in dem sich manche Gäste schon jetzt gerne fotografieren lassen. Und auch das Modell der Klause hoch droben in Kastel-Staadt wird wie beim Fastnachts­umzug 2019 wieder mitgeführt.

Der Kirmesplatz, der jetzt nur in kleinem Rahmen aufgebaut war, wird ebenfalls im kommenden Jahr wieder größer, was vor allem die Kinder freuen dürfte.

Weinprinzessin Alessia Tabone hat sich ihre Amtszeit auch anders vorgestellt: „Kaum war ich gewählt, kam Corona. Das war wirklich frustrierend.“ Sie habe sich so auf die vielen Veranstaltungen gefreut – und dann sei alles ausgefallen. Das mache auch den Besuch in Serrig so besonders. Lena Klein will es noch mal wissen und bewirbt sich vor dem Saarburger Weinfest um den Titel der Saar-Obermosel-Weinkönigin.