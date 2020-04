Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr Tests in Pflegeeinrichtungen geplant : Weitere Corona-Infektionen in Seniorenzentrum Kell am See

Im Seniorenzentrum in Kell am See gibt es Corona-Fälle. Bald könnte in Kreis und Stadt vermehrt in Pflege-Einrichtungen getestet werden. Foto: Archiv/Florian Blaes Foto: Florian Blaes

Kell am See/Trier Mehr als zehn Coronafälle gibt es inzwischen in Kell. In Trier und im Landkreis könnte bald häufiger in Pflegeheimen getestet werden.

Es soll bundesweit mehr auf Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger getestet werden – insbesondere in Pflege-Einrichtungen und auch bei Menschen ohne Krankheitssymptome. Eine entsprechende Gesetzesvorlage der Bundesregierung stellte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch vor.

Im DRK-Seniorenzentrum in Kell am See sind bereits zum dritten Mal bei Bewohnern und Mitarbeitern Abstriche gemacht und im Labor untersucht worden. Dort waren kurz nach Ostern erste Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Vor einer Woche meldete Michael Pauken, Leiter der Einrichtung im Hochwald, insgesamt zehn bestätigte Infektionen (der TV berichtete). Am Donnerstagmittag bestätigte er auf TV-Nachfrage, dass weitere Fälle bei Mitarbeitern und Bewohnern hinzugekommen seien. Eine genaue Zahl zu nennen, sei schwierig, sagte Pauken. Denn die Labore übermittelten ihre Ergebnisse nach und nach , weshalb sich die Gesamtzahl der neuen Fälle schnell ändern könne: „Sie liegt im Moment im niedrigen einstelligen Bereich.“

Im Landkreis Trier-Saarburg gab es laut Gesundheitsamt am Donnerstag insgesamt 182 Infizierte, wovon 149 als wieder genesen gelten. Die Zahl der Neuinfektionen war von Dienstag auf Donnerstag täglich jeweils um drei gestiegen. Dies ist laut Gesundheitsamt zu großen Teilen auf die weiteren Fälle in Kell zurückzuführen. Andere größere Infektionsketten gebe es im Kreisgebiet derzeit nicht.

Ihm sei wichtig zu betonten, sagte Seniorenzentrumsleiter Pauken, dass es bei allen Betroffenen in Kell bislang relativ milde Krankheitsverläufe gebe. Die sechs Bewohner, die im Krankenhaus in Trier behandelt würden, seien dort vor allem deshalb untergebracht, weil dort eine noch bessere Versorgung gewährleistet sei. „Aber es muss niemand beatmet werden. Die anderen, die sich isoliert bei uns befinden, haben vereinzelt grippeähnliche Symptome. Sie erholen sich aber zum Teil schon nach ein paar Tagen wieder.“ Trotz der Ausfälle durch erkranktes Personal, das sich in Quarantäne befinde, sei der Betrieb derzeit gut zu stemmen.

Dass nach Plänen der Bundesregierung bald möglichst flächendeckend in Seniorenzentren getestet werden soll, begrüßt Pauken. Dies würde das Prozedere deutlich erleichtern, sagte er. Der DRK-Landesverband, Träger der Einrichtung in Kell, sei bislang größtenteils auf eigene Initiative mit Unterstützung ortsansässiger Hausärzte tätig geworden. Kommende Woche solle es noch einmal Testungen in Kell geben.

Laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen künftig die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Testungen übernehmen, was diese alle bislang ablehnen.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm lässt die Kreisverwaltung seit Anfang April Testungen in Seniorenheimen durchführen. Sie erklärte nun per Pressemitteilung, es seien inzwischen in elf Einrichtungen Tests bei insgesamt 1080 Menschen – Bewohnern und Mitarbeitern – gemacht worden. Vier Ergebnisse waren laut Verwaltung positiv. Bei einer Einrichtung stehe die Auswertung noch aus. Ziel der Aktion sei es, „Infizierte innerhalb der höchsten Risikogruppe zügig zu ermitteln, zu separieren und gefährliche Infektionsketten zu durchbrechen“. Testungen in weiteren Einrichtungen sollen folgen.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Trier gibt es bislang keine flächendeckenden Tests in Senioren-Pflegeeinrichtungen. Zu den Hintergründen äußerte sich Pressesprecher Thomas Müller auf TV-Nachfrage: „Ein Problem ist, dass die Krankenkassen bislang Tests nur dann bezahlen, wenn Krankheitssymptome vorliegen.“ Zudem sei eine Testung immer nur eine „Momentaufnahme“. Wenn in der einen Woche keine Infektion festgestellt werde, müsse dies nicht heißen, dass das Virus in der nächsten Woche nicht doch in einer Einrichtung auftauche. Testungen müssten demnach regelmäßig stattfinden – bislang eine Kostenfrage.