Kommunalpolitik : Ausschuss spricht über Wasserversorgung

Mandern (red) Der Werkausschuss des Verbandsgemeinderates Saarburg-Kell befasst sich am Mittwoch, 4. November, mit der Wasserversorgung. Dazu gehören die Sicherstellung der Wasserversorgung in Greimerath, die Umstellung von mechanischen auf digitale Wasserzähler und die Satzung über die Versorgung der Grundstücke mit Wasser und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem wird die Anfrage der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ vom 3.September beantwortet.