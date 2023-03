Bürgermeisterwahl : Wellen hat einen neuen Ortsbürgermeister - Dietmar Haag bekommt 77 Prozent der gültigen Stimmen

Wellen So deutlich hatte es niemand in Wellen erwartet: die Wellener Bürger entschieden sich mit 77 zu 23 Prozent für den in der Kommunalpolitik erfahrenen Dietmar Haag (CDU) als neuen Ortsbürgermeister. Der parteilose Kandidat Wolfgang Pleimling gratuliert dem Wahlgewinner und wünscht ihm „ein glückliches Händchen“.

„Jetzt gemeinsam die Probleme anpacken“ – das ist Dietmar Haags erste Reaktion auf den deutlichen Sieg bei der Wahl zum Ortsbürgermeister von Wellen. Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber Hans Dostert zum Ende letzten Jahres das Amt aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen aufgab,

Für die Wellener Bürger gab es die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Das ist in vielen Ortsgemeinden oft nicht der Fall. Denn es ist schwierig geworden, Bürger für die ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen.

Wahlgewinner Dietmar Haag sagt dann auch: „Ich bin jetzt 68 Jahre alt und bin seit rund 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Was mir wichtig ist: Ich möchte die Betriebe einbinden in die Wellener Geschicke, und ich möchte im Gemeinderat mit allen zusammen konstruktiv die Zukunftsfragen lösen.“

Im Detail nennt Haag das seit Jahren angespannte Verhältnis zur Porr AG (TKDZ) als größten und wichtigsten Betrieb im Dorf. „Daneben müssen wir den Komplex „Wiederkehrende Beiträge“ für den Straßenbau angehen“, nennt Haag eine weitere „Baustelle“, die auf eine Lösung wartet.

Haag vergaß im Gespräch auch nicht, allen Unterstützerinnen und Helfern zu danken und versprach, dass er alles versuche, um das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. „Es gibt viel zu tun, packen wir’s an!“, sagt der Wahlsieger. Seine Pläne möchte er den Wellener Bürgern in Kürze noch detaillierter darlegen.

Das Wahlergebnis im Detail

Abgegebene Stimmen: 326

Ungültige Stimmen 8

Gültige Stimmen 318

Dietmar Haag (CDU): 245 (77 %)

Wolfgang Pleiming (parteilos) 73 (23 %)