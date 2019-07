Wellen : Wellen feiert Kirmes

Wellen Die Ortsgemeinde Wellen feiert am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, ihre traditionelle Kirmes. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag um 18.30 Uhr mit der heiligen Messe in der Kirche in Wellen.

