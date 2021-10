Geschichte : Wie die Werksiedlung Mariendorf in Wellen entstand

Foto: TV/Christian Kremer

Wellen Heimathistoriker Rudolf Molter hat sich intensiv mit der Geschichte seines Geburtsorts, der sogenannten Werkskolonie in Wellen, beschäftigt. 2021 wird die Siedlung 100 Jahre alt. Ein Blick in die bewegte Geschichte.

Die Stuttgarter Firma Züblin hat die Siedlung Mariendorf in Wellen 1921/22 mit staatlicher Förderung gebaut. 44 Werkswohnungen in 22 Häusern. 21 davon gehen an Familien aus Lothringen, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht die französische Staatsbürgerschaft annehmen wollen und deshalb ausgewiesen werden. Fast alle sind Hütten- und Grubenarbeiter.

Unter den Neu-Wellenern sind auch Rudolf Molters Großeltern. 55 Menschen sind bei den Trierer Kalk- und Dolomitwerken beschäftigt. Damals heißt das Unternehmen TKD. Die Bewohner der Siedlung werden zunächst als Fremde wahrgenommen.

Die Kolonie ist symmetrisch angelegt. Die Verteilung der Häuser ist laut Molter nach sozialem Rang und Posten gegliedert. Je näher das Haus am Werk ist, desto höher der Rang. So sind heute die besterhaltenen Häuser die Direktoren-Villa und Doppelhäuser der Führungskräfte in der Nähe des Werks. Direkt neben dem Werk sind die noch erhaltenen Kasino- und Verwaltungsgebäude angesiedelt. Die Verwaltung gibt es noch. Im ehemaligen Kasino ist unter anderem ein Fitnessstudio.

Lesen Sie auch Interview : Ein Spaziergang durchs Mariendorf in Wellen

Erst die Wirtschaftskrise - dann Hitler und die NSDAP

Mit Ende der 1920er Jahre beginnt die Wirtschaftskrise. Im Oktober 1929 übernimmt Josef Schnuch (junior) als Direktor das Werk. Inzwischen arbeiten 100 Menschen bei der TKD AG.

1933 beginnt mit Adolf Hitlers Machtergreifung auch für die Marienkolonie eine neue Epoche. Die NSDAP nimmt Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens und beeinträchtigt das tägliche Leben. An Feiertagen wie dem von der NSDAP eingeführten Tag der Arbeit am 1. Mai prangen dann Hakenkreuzflaggen an den Häusern der Kolonie. NS-Gruppierungen vom Jungvolk über Hitlerjugend, Deutsche Arbeitsfront und NS-Frauenschaft bilden sich auch innerhalb der Belegschaft der TKD. Leitender NS-Funktionär ist Ortsgruppenleiter van der Straeten, der in der noch vorhandenen Villa mit der Hausnummer 2 wohnt.

Wegen Evakuierungen kommt die Arbeit zum Erliegen

Ein gravierender Einschnitt in das Werksgeschehen und das Leben in der Kolonie ist laut Molter die erste Evakuierung 1939/1940. Das Militär nutzt die Wohnungen der Mitarbeiter. Die Werksverwaltung wird nach Trier verlegt. Die Mitarbeiter leben ein dreiviertel Jahr in Hessen. Die Arbeit kommt angesichts dessen, dass nur 70 von 345 Männer arbeiten, teilweise zum Erliegen.

Das Kalkwerk muss ein Rüstungsunternehmen beherbergen

Der zweite gravierende Einschnitt in die Lebensverhältnisse der Kolonie kommt 1943. Im Sommer dieses Jahres verlegt das NS-Regime den Rüstungsbetrieb Kugel-Fischer aus Schweinfurt nach Wellen. Der Ort und das Werk waren nun ein mögliches Ziel von Luftangriffen. Es entstehen unter anderem mehrere Barackenlager an der Kastanienallee und unterhalb des heutigen Wohngebiets Hässeln. Das Regime setzt Zwangsarbeiter ein.

Molter erinnert sich daran, dass er ihnen als Siebenjähriger auf Geheiß seiner Mutter unauffällig etwas Essbares zugesteckt hat. Und daran, dass die Gefangenen teils verprügelt worden sind. Auch die nächtlichen Luftalarme, „die uns immer öfter in die zu Luftschutzkellern bestimmten alten Stollenanlagen trieben“, sind ihm in Erinnerung.

Dann der Beschuss durch die Amerikaner

Am 10./11. September 1944 kommt dann die zweite Evakuierung. Der Betrieb in Wellen wird eingestellt. Die Menschen aus Wellen kommen im Hunsrück unter. Die amerikanische Artillerie beschießt die die Siedlung und das Werk von Luxemburg aus. „In den alten Stollen des oberen Lagers oberhalb der Kolonie hatten sich 14 Wellener als ‚Höhlenbewohner‘ im Herbst 1944 dem Evakuierungsbefehlen entzogen“, schreibt Molter. „Sie lebten hier unentdeckt und relativ unbehelligt.“

Die Menschen kommen am 12. Mai aus dem Hunsrück zurück in die Mariensiedlung. „Der kriegsbedingte Zustand der Kolonie war nach fast neun Monaten Abwesenheit und Leerstand erschütternd. Ein Traktorfahrer hat den Zustand laut Molter so kommentiert: „Das muss man Hitler lassen, hier hat er die Wahrheit gesagt, als er euch luftige und sonnige Wohnungen versprach.“

Nach dem Krieg kommt der wirtschaftliche Aufschwung

Die folgenden Jahre sind wie anderswo in Deutschland geprägt vom Überlebenskampf. Ein langer, klirrend kalter Winter 1946/47, Hungersnot. Die Lage bessert sich mit dem Beginn des Wirtschaftswunders 1948 und in Wellen mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der TKDZ unter der Führung von Josef Schnuch. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg beginnt jedoch gleichzeitig das Ende der Idylle (siehe Interview). Für Molter ist ein voluminöses Mehrfamilienhaus, ein in den 1950ern gebauter U-förmiger Wohnblock, unter dem früher LKW-Garagen waren, das städtebauliche Ende der Kolonie.

Heute ist die Mariendorf-Siedlung in Privatbesitz