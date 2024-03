Kommunen Wellen: Neubaugebiet könnte Geld bringen – nur wann und wo?

Wellen · Die Finanznot in Wellen ist groß. Der strukturell defizitäre Haushalt kann in der Bergbaugemeinde an der Obermosel nur durch Einnahmen verbessert werden, die zum Beispiel aus der Entwicklung von Neubaugebieten erzielt werden können. Doch die Ortsgemeinde muss zunächst entscheiden, welches Gebiet für eine Erschließung ausgesucht wird.

06.03.2024 , 07:21 Uhr

Diese Wiese am Ortsrand von Wellen in Richtung Nittel könnte das Neubaugebiet "Erweiterung In der Steinkaul" werden. Doch die Umstände sind kompliziert - und der Ortsgemeinderat muss noch einige Hausaufgaben erledigen. Foto: Boie Jürgen

Von Jürgen Boie