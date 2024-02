Wegen Finanznot Neues Bürgerhaus in Wellen wird nicht gebaut

Düstere Perspektive für das Bürgerhaus in Wellen: Ins Dach regnet es rein, und der geplante Neubau wurde aus Geldmangel abgesagt. Jetzt will die Gemeinde mit minimalen Mitteln retten, was zu retten ist, um künftig überhaupt noch ein Bürgerhaus zu haben.

Foto: Boie Jürgen