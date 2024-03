Ärger um Bergbau TKDZ und Rheinland-Pfalz streiten um Nutzung der Dolo-Halle in Wellen

Der Wellener Bergbaubetrieb TKDZ, der seit 2012 zum österreichischen Baukonzern Porr AG gehört, möchte seinen Hauptbetriebsplan verlängern. Der Plan sieht vor, dass unbelastete Stoffe wie Gipsplatten oder Bauschutt zur Stabilisierung in die Hohlräume des Bergs eingelagert werden und zugleich weiter Kalkstein aus dem Berg heraus gefördert wird. Strittig ist dabei in erster Linie der Betrieb, der in der sogenannten „Dolo-Halle“ abgewickelt wird. Hier wird der Bergversatz, also die einzulagernden Stoffe, von großen, bis zu 40 Tonnen schweren LKW auf kleinere Gefährte umgeladen. Diese Halle liegt sehr ortsnah, und beim Umladen entstehen vor allem bei Trockenheit große Mengen Staub, die in Wolken durch den Ort wabern.