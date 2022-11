Gewählt wird am 5. März 2023 : Wer wird neuer Ortsbürgermeister von Wellen?

Hans Dostert, Bürgermeister in Wellen, hat seinen Rücktritt zum 31.12.2022 erklärt. Schöne Begegnungen wie auf dem Bild, auf dem Dostert mit der aktuellen Saar-Obermosel-Weinkönigin die Wellener Kirmes feiert, wird der zukünftige Polit-Pensionär nur noch privat erleben. Foto: Boie Jürgen

Wellen Weil der Amtsinhaber Hans Dostert zum Jahresende zurücktritt, wird Wellen einen neuen Ortsbürgermeister wählen. Am 5. März 2023 ist es so weit – die eventuelle Stichwahl wäre dann am 19. März.