Großes Kinderfest beistert Jung und Alt Aktionstag für Kinderrechte: Auch die Polizei informiert über ihre Arbeit

Der Weltkindertag (in Deutschland am 20. September) wird in Saarburg traditionell an einem Dienstag begangen. Das war in diesem Jahr also am Tag vor dem Aktionstag zur Förderung der Kinderrechte, der in mehr als 145 Ländern an unterschiedlichen Daten begangen wird. Die Stadt und Verbandsgemeinde luden Akteure aus dem Jugendbereich ein, zum ersten Mal dabei war die Polizei mit einem Infomobil, einer Verkleidungsaktion und Einsatzfahrzeugen. So soll Vertrauen geschaffen und deutlich gemacht werden, dass die Polizei auch die Kleinsten beschützt. Ähnlich präsentierte sich das Deutsche Rote Kreuz. Mit dabei waren auch Kitas und Schulen, der Beirat für Migration und Integration, die Deutsch-Französische Gesellschaft, die Pfadfinder, die Lebenshilfe, das Lokale Bündnis für Familie, die Bücherei und das Jugendzentrum sowie das Jugendforum. Jeder Station war ein essenzielles Kinderrecht wie Bildung, Gesundheit oder Sicherheit thematisch zugeordnet. Hunderte Kinder konnten an verschiedenen Stationen, bauen, lesen, spielen und klettern, aber auch etwas über Kinderrechte und benachteiligte Altersgenossen lernen. Eine Umfrage über die Wünsche der Kinder rundete die Veranstaltung ab.