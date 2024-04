Zufallsfunde geben Rätsel auf Seniorin findet Eheringe in ihrem Garten und in Fußgängerzone

Zwei ganz unterschiedliche Schmuckstücke bewahrt Marlene S. (82) in einem hübschen Säckchen auf: einen ganz einfachen, silbrigen Ehering mit der Inschrift „Karin, 24.11.79“, und einen zweiten Ehering in Gold, mit Diamantensplittern und einem auffälligen, etwa drei Millimeter großen rosaroten Stein in einer aufgesetzten Fassung und der Inschrift „2.6.64 M K-P“.