Verkehr : Wer ist Anlieger? Firmen in Trassem leiden unter Sperrung

Die in obigem Text angesprochenen Punkte waren Thema bei einer Bürgerversammlung des Vereins Bürger für Trassem in der vergangenen Woche. Zu dieser Versammlung hatte der Verein Anlieger der Kehrbach- und Leuktalstraße eingeladen. 58 von ihnen waren laut Fraktionsvorsitzendem Bernd Koewenig gekommen. Auch Ortsbürgermeister Roland Konter war dort. Er hatte sich laut eigener Aussage gewundert über eine Versammlung ohne die Verantwortlichen wie Polizei, Ordnungsamt und Landesbetrieb Mobilität (LBM), zu der auch nicht alle Bürger eingeladen waren. Der Ortschef kündigte an, demnächst eine Bürgerversammlung mit allen Verantwortlichen zu veranstalten.

Laut Koewenig waren Polizei und LBM zur Versammlung eingeladen worden, aber nicht gekommen. Der Verein Bürger für Trassem hat Koewenig zufolge beantragt, zehn von ihm aufgelistete Punkte aus der Versammlung samt Lösungsvorschlägen in der Ratssitzung am Donnerstag, 22. August, 19.30 Uhr, zu beraten und zu beschließen. Es geht beispielsweise darum, dass Anlieger der Kehrbachstraße Waldwege benutzen dürfen. Anwohner und Kunden von Gewerbetreibenden der Leuktalstraße sowie der Saarburger Straße 77 bis 74 sollen durch die Kirchstraße fahren dürfen. In der Kirchstraße sollen Geschwindigkeitsmessgeräte aufgestellt werden. Die provisorische Bushaltestelle am Marktplatz soll gesichert werden.

Zum letzten Punkt hat Ortsbürgermeister Konter eigenen Angaben zufolge gleich nach der Versammlung mit dem Ordnungsamt geredet und für Mittwochabend Eltern eingeladen, um eine Verlegung der Haltestelle zu diskutieren.