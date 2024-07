Kommunalpolitik Kreistag Trier-Saarburg wählt Beigeordnete: Diese Kandidaten sollen es werden

Der neu gewählte Kreistag Trier-Saarburg trifft sich am Montag, 8. Juli, zum ersten Mal. In seiner konstituierenden Sitzung muss sich das Gremium zunächst ordnen und viele Standards zur künftigen Arbeitsweise festlegen. Neben den Vertretern aus dem Kreistag für überörtliche Gremien – etwa in die Verbandsversammlungen der Sparkasse oder des Zweckverbands Abfall Region Trier – wählt das Gremium die drei Kreis-Beigeordneten.