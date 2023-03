Zu wenig Kita-Plätze Frustrierte Eltern in Reinsfeld: Liefertermin für Container-Notquartiere erneut verstrichen

Laut schimpfend verlassen am Donnerstagabend mehrere Eltern den Saal im Reinsfelder Bürgerhaus. Dort hat Ortsbürgermeister Uwe Roßmann (SPD) kurz zuvor darüber informiert, dass es für die Container-Notquartiere für die Kita St. Remigius immer noch keine genaue Lieferzusage gebe. „Am Montag, 27. März, sollen die Fundamentplatten für den Aufbau der Containermodule verlegt werden“, gibt der Ortschef wieder, was ein Vertreter des Lieferanten am Morgen bei einem Ortstermin mitgeteilt habe. Die Container stünden zurzeit im Werk, wo die Fenster eingebaut würden, berichtet Roßmann weiter.