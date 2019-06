Heimatgeschichte : Hobbyforscher helfen bei der Ahnen-Suche

Leidenschaftliche Forscher unter sich (von links): Dittmar Lauer aus Kell, Karl G. Oehms, Leiter der Bezirksgruppe Trier der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde Köln e.V. (WGfF), Berthold Staudt aus Morbach und Heribert Scholer, der ausgehend von Schillingen viele Familienbücher für den Hochwaldraum geschrieben hat. Foto: Ursula Schmieder

Hermeskeil Immer mehr Menschen begeben sich auf die Spuren ihrer Vorfahren. Sie wollen herausfinden, wer ihre Ahnen waren und wie sie gelebt haben. Mitglieder einer Gesellschaft für Familienkunde bieten dabei im Raum Konz, Saarburg und Hochwald ihre Hilfe an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Schmieder

Das Interesse an der privaten Familienforschung scheint im Hochwald groß zu sein. Etwa 30 Menschen sind der Einladung der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde (WGfF) nach Hermeskeil gefolgt. Unter ihnen sind elf Mitglieder und damit erfahrene Forscher, aber auch etliche, die sich Hilfe für eigene Recherchen erhoffen. „Wie fange ich an“, fragt ein Besucher, der damit ein Kernproblem anspricht. Denn wer forscht, kann sich zwar in diversen Archiven und Datenbanken informieren, muss dabei aber oft Hürden meistern. Allen voran einzuhaltende Datenschutzfristen. Um personenbezogenes Archivgut einsehen und nutzen zu dürfen, muss man Sperrzeiten beachten, zum Beispiel 110 Jahre bei Geburtenregistern und 30 Jahre für Sterberegisterdaten. Aber auch Unterlagen in Französisch oder Latein oder in einer nicht mehr gebräuchlichen Schrift können entmutigen.

Wer sich mit alten Dokumenten befasst, weiß Hilfe kompetenter Ansprechpartner wie der WGfF (Info) daher zu schätzen. Die digitale Datenbank der Bezirksgruppe Trier ist zwar nur für 40 Euro Jahresmitgliedsbeitrag einsehbar. Doch Unterstützung gibt es für alle – für Anfänger wie für Fortgeschrittene. Mitglieder geben Tipps zu Suchmöglichkeiten, Unterlagenbeschaffung und informieren über regionalgeschichtliche Zusammenhänge. Mit „Kennenlern-Treffen“ wie nun im Infozentrum des Naturparks Saar-Hunsrück in Hermeskeil weist die WGfF darauf hin.

Info Ein Verein engagierter Fachleute Die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (WGfF) ist ein Verein mit Sitz in Köln und betreut ein Gebiet, das von Nahe/Rhein bis Duisburg in etwa dem der ehemaligen Preußischen Rheinprovinz entspricht. In 13 Bezirksgruppen engagieren sich 2400 Mitglieder, von denen 700 bei Fragen per E-Mail erreichbar sind. Publikationen der WGfF: 300 Bücher, Digitale Bibliothek mit Karten und Büchern, 140 000 online verfügbare Totenzettel. Familienbücher enthalten Geburts-, Tauf-, Hochzeits- und Todestage, Namen von Eltern, Kindern, Paten sowie Angaben, von wo Personen wohin zogen. Erstellt werden sie für Gemeinden, Pfarreien und Standesamtsbezirke, wofür neben Archiven vor Ort in Bistums- und Landes-Archiven recherchiert wird.

Unter ihren Mitgliedern gibt es etliche Experten. So wie Heribert Scholer, der schon an die 50 Familienbücher (Info) erstellt hat: für einzelne Orte wie für Pfarreien, Verwaltungseinheiten oder Standesamtsbezirke. Sein erstes von 1989 enthält Angaben für den Zeitraum 1806 bis 1899 für seinen Heimatort Schillingen wie für Waldweiler, Mandern, Heddert, Mühlen und Weiler. Danach widmete er sich Kell (ab 1798), Gusenburg und Grimburg (ab 1755), Reinsfeld (ab 1703) sowie weiteren Orten der Verbandsgemeinden (VG) Hermeskeil und Thalfang, des nördlichen Saarlands, der Bürgermeisterei Zerf, des Osburger und Trierer Raums. Beispiele dort sind Bücher für Irsch mit Schoden, Ockfen, Beurig, für Kanzem und in Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Thomas J. Schmitt für Könen.

„Die VG Konz ist abgearbeitet“, verweist Karl G. Oehms, Leiter der WGfF Trier, auf eine CD. Sie enthält Daten über 110 000 Personen aus 25 Orten von Fellerich über Lampaden bis Wincheringen. Ebenso komplett erfasst sind ab 1798/1800 Standesamtsbezirke wie Hermeskeil, Beuren, Kell, Zerf, Farschweiler oder Irsch-Schöndorf (www.wgff.de/trier/tr-pub-Familienbuecher.htm). Erfreulich ist laut Oehms, dass sich zunehmend Frauen für die Forschung interessierten. Sie stellten mittlerweile ein Viertel der Mitglieder, deren Altersschnitt sie zudem senkten.