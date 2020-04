Wettbewerb : Wer hat die schönsten Fotos aus der VG Hermeskeil?

Der Turm der Martinuskirche ist weit über Hermeskeil hinaus zu sehen und daher eine Art Wahrzeichen der Hochwald­stadt. Für die neue Internetseite der Verbandsgemeinde werden per Wettbewerb die schönsten Aufnahmen von Sehenswürdigkeiten, Festen oder Landschaften gesucht. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Die Verbandsgemeinde bekommt eine neue Internetseite. Die besten Bilder dafür will die Verwaltung per Wettbewerb finden.

Die Burgruine in Grimburg, der Kirchturm von St. Martinus in Hermeskeil, die Traumschleife Frau Holle bei Reinsfeld – das sind alles markante Orte in der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil. Wer sich online über die VG informieren möchte, der stößt unter www.hermeskeil.de unweigerlich auf diese Motive. Und auf zahlreiche andere Fotos von ortsbildprägenden Bauwerken, beliebten Touristenzielen und typischen Hochwald-Landschaften.