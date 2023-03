Arbeiten in der Höhe Warum der Wetterhahn nicht mehr am Tawerner Kirchturm ist

Mehrere Tawerner haben sich am Wochenende bei Ortsbürgermeister Thomas Müller gemeldet. „Ich mehrere Hinweise, dass der Wetterhahn auf dem denkmalgeschützten alten Kirchturm in Tawern bedenklich schief hängt“, sagt er. Ähnliche Hinweise habe es bereits zuvor gegeben. „Doch die Neigung am Wochenende veranlasste die Gemeinde, mit Unterstützung der Feuerwehr Konz und deren Leiterwagen den Zustand der Halterung zu überprüfen“, sagt Müller. Das Bauamt der Verbandsgemeinde Konz und die Gemeinde seien sich danach einig gewesen, dass Gefahr bestehe. Die Folge: Der schweren Metallwettterhahn muss abgebaut werden. Die entsprechenden Arbeiten hat eine Firma aus Trier mit Hilfe eines Kranwagens am Montag erledigt.