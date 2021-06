Wanderung : Wanderung wider das Vergessen

Hinzert Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz bietet am Sonntag, 6. Juni, eine geführte Wanderung an der Gedenkstätte SS Sonderlager/KZ Hinzert bei Hermeskeil an. Die Wanderung ist ungefähr zehn Kilometer lang und dauert rund dreieinhalb Stunden, Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Gedenkstätte.

Von dort aus führt die Strecke zu umliegenden „Stätten der Unmenschlichkeit“, Gedenkorten für Verbrechen wie die Ermordung luxemburgischer Streikender. Die Leiterin der Gedenkstätte, Beate Welter, wird die Wanderung anführen. Die Teilnehmenden sollten an festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Verpflegung denken, da keine Einkehrmöglichkeit besteht.