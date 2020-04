Mutmacher : Wie das Virus zum Frühjahrsputz führt

Info

Die Stadtwerke Trier nutzen die kommenden Wochen – angesichts des eingeschränkten Kundenkontakts –, um die Versorgungsnetze (Strom, Wasser, Abwasser, Gas und Telekommunikation) auf Vordermann zu bringen. „In den Netzen ziehen wir aktuell die für das gesamte Jahr geplanten Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten soweit wie möglich vor“, sagt Grasmück. So wollen die SWT Kapazitäten haben, um nach der Krise die aktuell eingeschränkten Arbeiten bei den Kunden zu erledigen.

Auch die Stadt Trier nutzt die schul- und kitafreie Zeit. Die städtische Gebäudewirtschaft habe gleich mehrere Projekte vorgezogen, die eigentlich erst zu Beginn der Oster- oder Sommerferien eingeplant gewesen seien, erklärt Björn Gutheil vom städtischen Presseamt. Auch in nicht genutzten Teilen von Verwaltungsgebäuden würden geplante Arbeiten umgesetzt. Beispielhaft nennt Gutheil die 2,1 Millionen Euro teure Sanierung der Fachklassen des Auguste-Viktoria-Gymnasiums, die Umkleiden, Duschen und Toilettenanlagen der Gymnastikhalle des Max-Planck-Gymnasiums (etwa 0,81 Millionen Euro) oder die WC-Sanierung an der Grundschule in Ruwer (447 000 Euro) sowie an der Grundschule Ehrang (437 000 Euro). Der Beginn all dieser Projekte sei für die Oster- oder Sommerferien vorgesehen gewesen, aber nun schon in der Umsetzung. Auch die Verbesserung der Akustik am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und am Friedrich-Spee-Gymnasium, (jeweils 15 000 Euro) wurden vorgezogen. Am Drachenhaus, dem Forsthaus Weißhauswald, wird für rund 80 000 Euro früher als geplant gearbeitet. Des Weiteren laufen laut dem Presseamt an diversen Schulen und Kindergärten für die Sommerferien vorgesehene kleinere Reparatur- und Sanierungsarbeiten. Bei der Reinigung würden Rückstände aufgearbeitet. Zudem werde die turnusmäßig in den Sommerferien zu erledigende Grundreinigung an verschiedenen Schulen vorgezogen.

Bei anderen Ämtern wie etwa dem StadtGrün und dem Amt für Schulen und Sport laufen gerade planmäßige Arbeiten für die Jahreszeit: Pflege von Grünanlagen und Arbeiten auf den Sportanlagen und im Freibad Trier-Nord. Das Nordbad soll im Mai wiedereröffnen.