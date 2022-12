Forst : Brennholzmarkt in Konz und Saarburg wächst – Was das für Kunden und Wald bedeutet

Immer mehr Menschen im Raum Saarburg nutzen Brennholz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarburg/Konz Die Brennholz-Nachfrage beim Forstamt Saarburg hat sich in der laufenden Saison im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Wie sich das auf die Preise auswirkt, in welchen Orten besonders viel Holz verlangt wird und was das für die Verbraucher bedeutet.