Beste Architekten-Ideen gekürt Anbau in Scheunenoptik – So soll der erweiterte Kindergarten in Beuren aussehen

Die Situation in der Kita St. Wendalinus in Beuren hat sich seit Jahresbeginn spürbar entspannt. Das bestätigt Kitaleiterin Petra Scharlott-Troll. 25 Vorschulkinder sind im Januar aus dem Haupthaus in die gemieteten Quartiere gezogen, die auf dem Gelände vor dem Kindergarten aufgestellt wurden. „Es funktioniert gut, die Kindern fühlen sich schon ganz wohl“, sagt die Kita-Chefin. Durch den Umzug seien in der Einrichtung Plätze frei geworden, weshalb sich auch das Problem mit der längeren Warteliste weitgehend erledigt habe. Im November hatten 15 Familien eine Absage erhalten (wir berichteten).