Saarburg Weinstand am Saarburger Ufer feiert gelungene Premiere

„Beinahe sind uns die Gläser ausgegangen, 180 Stück haben wir im Stock“, schmunzelt Peter Burens, der zum Auftakt als Winzer des Monats eine kostenlose Weinprobe veranstaltete. Trotz Regenschauern am Samstag und kühlem Wind am Sonntag kommen die Passanten und Neugierigen in Scharen. Bis zur Kurve der zum Ufer herabführenden Straße habe es eine Warteschlange gegeben. „Wir feilen noch an der Logistik und an der Ausgabe, deshalb ist es ja auch ein Soft-Opening“, sagt Burens. Die kleinen Verzögerungen hat das Personal jedenfalls schon am Sonntag gut im Griff. Auch von den Anwohnern habe es bisher nur positives Feedback gegeben: „Wir machen hier ja auch keinen Radau, haben ein gediegenes Publikum“, ergänzt er.