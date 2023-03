Gewerkschaft Verdi macht Druck in Tarifverhandlungen Wie der zweite Streiktag am Saarburger Krankenhaus läuft

Laut Verdi waren am Mittwoch genauso wie am Dienstag rund 30 der etwa 700 Beschäftigten in Saarburg im Ausstand. Die Geschäftsführung des Krankenhauses und die Streikleitung hatten eine Notdienstvereinbarung getroffen, die sicherstellt, dass die Patienten sowie die im Seniorenheim lebenden Menschen durchgehend versorgt werden. Die nicht akuten Eingriffe im Krankenhaus wurden für die Streiktage abgesagt. Laut Verdi soll auch am Mittwoch, 22. März, am Saarburger Krankenhaus gestreikt werden.