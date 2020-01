Kostenpflichtiger Inhalt: Digitalisierung in der Region Trier : Wenn der Laden vor Ort seine Schuhe im Internet verkauft

Foto: TV/Christian Kremer

Konz Wie können sich lokale Geschäfte und Firmen ein digitales Standbein verschaffen? Das ist eine der Fragen, der die 100 Gäste beim Empfang der Wirtschaft in Konz nachgegangen sind.

Im Schuhladen von Stefan Holbach in der Wiltinger Straße in Konz steht seit zwei Jahren ein Monitor, auf dem Kunden sich das digitale Schaufenster des Ladens ansehen und direkt Schuhe bestellen können, die zum Beispiel nicht in ihrer Größe im Laden vorhanden sind. Holbach arbeitet dazu schon länger mit Plattformen wie schuhe.de, amazon und mirapodo zusammen. Sein digitales Schaufenster hat er seit 2015. Inzwischen verdient der Ladenbesitzer laut eigener Aussage 15 Prozent seines Umsatzes im Internet – Tendenz steigend. Andere Unternehmen in Trier, Hermeskeil und Saarburg gehen einen ähnlichen Weg (siehe Text unten).

Während der Podiumsdiskussion über Digitalisierung beim Empfang der Wirtschaft am Montagabend im Kloster Karthaus in Konz strahlt Holbach als Positivbeispiel heraus. Er habe sich den Monitor von einem Schuhladen im Saarland abgeguckt, von dem ihm ein Schuhvertreter erzählt habe, sagt Holbach. Es sei wichtig, die Vorreiter der Branche zu beobachten, Trends zu erkennen und zu übernehmen. „Ich wollte schneller sein als die Trierer Läden“, sagt er. Er wolle die digitale Transformation mitmachen, aber gleichzeitig die Identität als lokaler Händler bewahren. Sein Motto sei: „From click to brick (deutsch: vom Klick zum Backstein).“ Es wird im Internethandel als Prinzip kleiner Läden genannt, die nicht nur in den Ladenlokalen, sondern auch im Internet erfolgreich Handel treiben wollen. Moderator Thomas Vatheuer bringt das Prinzip mit dem Spruch „Surf nicht fort, kauf im Ort“ auf den Punkt.

Info Stimmen von Kammern und Verwaltung Der Konzer Bürgermeister Joachim Weber verweist in Sachen Digitalisierung unter anderem auf das E-Gouvernment-Gesetz sowie auf das Online-Zugangsgesetz, die den Bürgern bis 2022 den Online-Zugang zu Verwaltungen und deren Dienstleistungen vereinfachen sollen. Daran arbeite die Verwaltung in Konz zurzeit. Matthias Schwalbach, Geschäftsführer der Handwerkskammer, betont, wie wichtig das Internet und Social-Media sind, um im Kampf um Fachkräfte mitzuhalten. Eine Stellenanzeige reiche alleine nicht mehr. Zudem müssten Arbeitgeber attraktiv sein für die Mitarbeiter und nicht nur den Anschein erwecken. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, will den Besuchern die Ängste nehmen: „Durch die Digitalisierung fällt nicht ein Großteil der Arbeitskräfte weg, sondern sie verändern sich.“ Deshalb bewirbt er die digitalen Weiterbildungsangebote der Kammern.

Wirtschaftsinformatik-Professor Axel Kalenborn von der Universität Trier ist angesichts des 40-jährigen Konzer Schuhhändlers positiv überrascht. Er ist Experte in Sachen Digitalisierung. Beim Empfang der Wirtschaft der Verbandsgemeinde Konz erläutert er den rund 100 Unternehmern sowie Vertretern der regionalen Wirtschaftskammern und Bürgermeister Joachim Weber die Chancen und Gefahren der Digitalisierung: Es geht um künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, Sprachsteuerung, Bots, autonomes Fahren oder Big Data. Das sind die Themen, welche große US-Konzerne wie Amazon, Google, Tesla oder Facebook seit Jahren beschäftigen. Es sind aber auch Themen, bei denen der Experte zur Vorsicht mahnt – zum Beispiel wegen des Datenschutzes. Vielen fehle es an Verständnis für die dahinterstehende Technik. Trotzdem würden die Geräte fleißig und unreflektiert genutzt: „Wir sind immer weniger bereit, komplexe Dinge zu verstehen“, sagt Kalenborn.

Dabei sieht er in der Digitalisierung, wenn sie richtig angewandt wird wie bei Holbach, eine große Chance auch für Handwerker oder Händler von nebenan. Es gebe aber großen Nachholbedarf. Nur etwa die Hälfte der Handwerker habe zum Beispiel eine Internetseite. Fast niemand habe eine, die für den mobilen Gebrauch auf dem Smartphone optimiert sei. Nahezu keiner nutze sie, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen oder zum Beispiel Transparenz bei Preisen zu schaffen, damit die Kunden, bevor sie ein Angebot anfragen, erst mal schauen können, ob sie sich das leisten können. Dabei sei das eigentlich kein Problem. Auch kurzfristig freigewordene Kapazitäten könnten mit den passenden Programmen problemlos über das Internet an Kunden vergeben werden.

Doch nicht nur das Handwerk, auch der Einzelhandel habe eine große Chance durch die Digitalisierung. „Viele empfinden eine Website als Belastung. Denken Sie um!“, fordert Kalenborn. Als Beispiel nennt er die Gleitschirm- und Drachenflugschule Moselglider aus Schweich, an der er beteiligt ist. Auf der Internetseite könne man nicht nur alle Kurse buchen, sondern auch das Flugzubehör kaufen und spezielle Reisen buchen. In Bezug auf den Einzelhandel erwähnt er auch hutshopping.de, eine Kette, die in mehreren Städten – unter anderem in Köln – vertreten ist. In jedem Laden stehe ein Touchscreen-Bildschirm, über den Kunden die Produkte direkt im eigenen Shop auch online kaufen könnten.

Foto: TV/Christian Kremer 8 Bilder Empfang der Wirtschaft in Konz.