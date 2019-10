Kostenpflichtiger Inhalt: Probleme mit Nagern : Wie die Werke in Hermeskeil, Konz und Saarburg Ratten in ihren Kanälen in Schach halten

Der Überwachungskamera ins Visier gelaufen ist diese Wanderratte im Schweicher Kanalsystem. Auch rund um Hermeskeil, Konz und Saarburg bemühen sich die Werke darum, die Zahl der Nager gering zu halten. Foto: Verbandsgemeindewerke Schweich/verbandsgemeindewerke schweich

Hermeskeil/Konz/Saarburg Ein trockener Sommer und Essensreste im Kanal: Beides hat rund um Hermeskeil zuletzt vermehrt Probleme mit den Nagern beschert. In Konz und Saarburg war es weniger akut, aber auch dort werden die Tiere regelmäßig bekämpft. Jeder Bürger kann dabei helfen.

Ratten im Kanalnetz sind kein seltenes Phänomen. In vielen Städten werden die Nager regelmäßig bekämpft, damit sie sich nicht zu stark vermehren. Schließlich können die ungeliebten Allesfresser auf den Menschen übertragbare Krankheitserreger verbreiten.

Von einer akuten Rattenplage kann zwar keine Rede sein. Das ergab im September eine Umfrage bei rheinland-pfälzischen Städten wie Trier, Mainz und Koblenz (TV vom 10. September). Dennoch ist das Thema präsent. Auch kleinere Städte wie Bitburg bemühen sich, die Nager in Schach zu halten. Ein entsprechender TV-Bericht von Anfang Oktober weckte die Aufmerksamkeit von Andreas Schmitt, Leiter der Verbandsgemeinde-Werke in Hermeskeil. Er sagt: „Das Thema beschäftigt auch uns, verstärkt seit dem vergangenen Jahr.“

Info Was jeder gegen die Nager tun kann (de) Sollen Ratten sich nicht ausbreiten, muss den Tieren das Nahrungsangebot verknappt werden. Dabei hilft, den Allesfressern an Häusern, in Gärten, Garagen, nahe der Mülltonnen oder in den Straßen keine „Schlemmer-Menüs“ zu servieren. Ratte gesichtet: Ein Rattenbefall muss grundsätzlich beim Ordnungsamt gemeldet werden. Grundstückseigentümer müssen die Schädlinge bekämpfen – etwa mit elektronischen „Rattenvertreibern“. Diese piepsen auf einer hohen, für den Menschen nicht hörbaren Frequenz, was die Tiere vertreiben soll. Damit die Ratten gar nicht erst angelockt werden, ist Folgendes zu beachten: Essensreste gehören nicht in die Toilette oder in den Abfluss der Spüle. Auch nicht auf den Komposthaufen, der wegen der Wärme eine ideale Brutstätte für die Nager ist. Grundstücksbesitzer sollten auf Erdlöcher in der Nähe achten, die ein Hinweis auf Ratten sein könnten. Auch sollten Essensreste nicht achtlos in gelbe Säcke geworfen werden, die dann draußen unverschlossen längere Zeit herumliegen. Müllsäcke und Müllbehälter sollten immer verschlossen sein und Haustierfutter nicht draußen hingestellt werden.

In diesem Sommer hätten die Werke mehrere Anrufe von Menschen bekommen, die Ratten an Kanaleinstiegen gesichtet hatten, sagt Schmitt. In zwei, drei Gemeinden habe es ein größeres Problem gegeben, wo genau, wolle er nicht sagen. Grundsätzlich sei zwar das Ordnungsamt zuständig, wo Ratten gemeldet werden müssten. Auf privaten Grundstücken müssten sich die Eigentümer um die Schädlingsbekämpfung kümmern. „Aber am Kanal sind in der Regel wir im Einsatz. Und wir versuchen natürlich auch aufzuklären, wie jeder dabei helfen kann, eine Vermehrung von Ratten zu vermeiden.“

Bekämpft würden die Tiere mit ausgelegten Giftködern, wobei allerdings einiges zu beachten sei. Eine neue EU-Verordnung schreibt laut Schmitt vor, dass genau dokumentiert und kontrolliert werden muss, wo Köder eingesetzt sind: „Wird ein Köder nicht angefressen, muss er zeitnah wieder entfernt werden, damit das Gift bei Starkregen nicht ins Wasser ausgespült wird.“ In seinem Team sind laut Schmitt zwei Mitarbeiter im Umgang mit den Ködern speziell geschult. Für größere Problemherde arbeiteten die Werke mit einer Fachfirma zusammen. Schließlich sei beim Auslegen auch darauf zu achten, dass Haus- oder Nutztiere nicht versehentlich mit dem Gift in Kontakt kämen.

Der Werkleiter betont allerdings, dass die Kanäle an sich nicht Ursache des Problems seien. Die Rohre seien zwar ein Rückzugsort und ein gern genutztes Verbundsystem für die Tiere. Gebe es darin aber keine Nahrung für sie, hielten sich die Nager dort auch nicht auf. „Ein großes Problem sind Essensreste, die oft gedankenlos in der Toilette runtergespült werden“, sagt Schmitt. Dadurch fänden die Ratten im Untergrund einen reich gedeckten Tisch vor. Wenn es dann auch noch wie in den vergangenen zwei Sommern wenig regne, sei der Kanal für die Tiere „noch besser bewohnbar“. Die Population wachse dann entsprechend an, auch, weil sich die Tiere angesichts der frühen Geschlechtsreife im Alter von sechs Wochen rasant vermehrten.

Vielen Bürgern, glaubt Schmitt, sei ihr Fehlverhalten gar nicht bewusst. Dabei könnten sie leicht einen eigenen Beitrag zur Eindämmung der Rattenpopulation leisten. Etwa durch einen sorgsameren Umgang mit Müll und Essensresten (siehe Info). Vermeiden sollte man Dinge, wie er sie beispielsweise in einer der jüngst betroffenen Ortsgemeinden der VG Hermeskeil gesehen habe: „Da gab es eine Scheune neben dem Haus, wo in großen Mengen Tierfutter gelagert wurde. Das ist natürlich eine Einladung für die Ratten“, sagt Schmitt. In der Stadt gebe es zum Beispiel bei Schulen und Kindergärten immer wieder Problembereiche, weil dort häufiger mal ein Pausenbrot achtlos weggeworfen werde.

Die Verwaltungen in Konz und Saarburg melden auf TV-Nachfrage keine akuten Probleme mit den Nagern. Gleichwohl sind auch dort die Werke aktiv, um größere Populationen zu vermeiden. Ralf Zorn, Leiter der Verbandsgemeinde-Werke Konz, erklärt, dass rund um Konz kein Anstieg von Rattenmeldungen zu verzeichnen sei. Ohnehin kämen die Tiere aus dem Kanalnetz kaum heraus. Deshalb regele sich die Problematik nach starken Regenfällen oft von alleine. Denn Ratten könnten sich über Wasser halten, aber nicht tauchen.