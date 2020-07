Kostenpflichtiger Inhalt: Kirmes und Co. : Wie Dorffeste in der Corona-Krise aussehen könnten

Freuen sich auf die Einweihung der neuen Bühne auf dem Keller Kirmesplatz: (von links) Jochen Heib, Carsten Lichtenknecker, Alois Reichert, Patrick Krantz, Karl-Heinz May und Simon Schneider. Sie wird am 30. August um 10.30 Uhr eingesegnet. Foto: Herbert Thormeyer

Zerf/Kell am See Freiluftmesse, Bühnentaufe und Fotos vom Feiern daheim: Akteure in Zerf und Kell haben sich etwas einfallen lassen, um nicht gänzlich auf ihre Dorffeste im August verzichten zu müssen. Auch andernorts gibt es Aktionen, die trotz Pandemie erlaubt und machbar sind.