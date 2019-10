Geschichte : Wie eine Hermeskeilerin die Wende zufällig hautnah miterlebte

Hintergrund

Der staatliche Feiertag „Tag der Deutschen Einheit“ erinnert an die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 3. Oktober 1990. Dieser Vereinigung der beiden deutschen Staaten vorausgegangen waren unter anderem Massenfluchten von DDR-Bürgern über Nachbarländer wie Ungarn, der allmähliche Zerfall des politischen Systems in der DDR und die als Montagsdemonstrationen berühmt gewordenen Massenproteste. Sie waren ein Element der friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989. Die Demos gab es bald auch in anderen Städten wie Dresden, Halle, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Plauen, Arnstadt, Rostock, Potsdam und Schwerin.

Mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ meldeten sich dort Woche für Woche Hunderttausende Bürger zu Wort, forderten Reisefreiheit und protestierten gegen die politischen Verhältnisse in ihrem Staat. Am 9. November 1989 wurde der Grenzübergang an der Berliner Mauer geöffnet.