Trier/Konz/Saarburg/Hermeskeil Seit knapp sechs Wochen haben die Kitas geschlossen. Darüber, welche Eltern Anrecht auf eine Betreuung ihrer Kinder in den Notgruppen haben, entscheiden die Einrichtungen und das Kreisjugendamt im Einzelfall.

Bislang gibt es kein Datum, an dem die Kitas wieder öffnen dürfen. Auf der anderen Seite hat der Einzelhandel wieder auf und ab Montag zum Beispiel auch Frisöre – mehr Eltern müssen also wieder arbeiten. Seit der ersten Schließungswoche Mitte März hat sich die Zahl der Kinder in der Notbetreuung in den Kitas nahezu vervierfacht (siehe Info). Dabei gilt auch laut der vierten so genannten Corona-Bekämpfungsverordung der Landesregierung vom 23. April weiterhin grundsätzlich: Nur Kinder, deren Eltern „keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit“ haben, dürfen in die Notgruppen aufgenommen werden.