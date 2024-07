Kurhotel, Nazi-Stätte, Kreativraum Die ganz und gar außergewöhnliche Geschichte des Kunsthauses Tao

Morbach-Hinzerath · 1999 schenkte der Weltenbummler und Künstler Holger Brasen in Hinzerath einem ruinierten Kurhotel eine Perspektive, indem er es wieder bewohnbar machte und schließlich in ein Kunsthaus umwandelte. Warum der Visionär mit seinem Haus nach 25 Jahren erneut am Scheideweg steht.

Das heutige Kunsthaus war früher ein Kurhotel. Foto: Archiv Holger Brasen Foto: Holger Brasen/Archiv Holger Brasen

Von Fabio Leiendecker