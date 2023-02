Infrastruktur : Wie weit die Planung für den Parkplatz in der Straße Im Hagen im Saarburger Zentrum ist

An dieser Stelle in der Straße Im Hagen in Saarburg, gleich neben der Zufahrt zur Burg, ist ein Haus abgerissen worden und soll ein Parkplatz entstehen. Foto: TV/Dirk Tenbrock

Saarburg Seit mehr als einem Jahr ist auf der Baustelle nichts mehr passiert.

2021 hat die Stadt Saarburg das Haus, das zur Straße Im Hagen an der Abzweigung der Burgauffahrt Kolpingweg stand (das mit dem Mosaik), abreißen lassen. Auf dem Gelände, das die Verwaltung gekauft hat, soll ein Parkplatz entstehen. Für diesen Platz sind im Haushaltsplan für die Jahre 2022/2023 rund 323.000 Euro eingeplant. Doch noch ist an der Stelle nichts passiert.

Stadtbürgermeister Jürgen Dixius erklärt auf TV-Anfrage, dass zunächst geklärt werden müsse, was mit dem weiteren Gebäude passiert, das auf dem städtischen Areal steht. Es müsse saniert oder zumindest teilsaniert werden. Die Frage sei, wer könne das finanzieren? Sobald für das Haus eine Lösung gefunden ist, soll der Parkplatz angegangen werden. Eine Gesamtplanung sei notwendig, dann werde ein Gestaltungskonzept für den Platz erstellt, sagt Dixius. Er visiert die Umsetzung für die zweite Jahreshälfte an.

Die Stadt möchte zudem einen Radweg in der Straße Im Hagen einzeichnen lassen. Laut Dixius soll dies auch in anderen Straße passieren. Da Im Hagen eine Kreisstraße ist, muss der Landkreis prüfen, ob dies möglich ist. Der Bauausschuss der Stadt hat kürzlich beschlossen, einen entsprechenden Prüfantrag an den Kreis zu stellen. Der Radweg sei Teil eines städtischen Gesamtkonzepts, das noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, sagt der Stadtbürgermeister.