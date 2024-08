Saarburg-Kell Nach der Wahl ist vor der Wahl: Wie geht es in Dörfern ohne Ortsbürgermeister weiter?

Während in Konz oder in Reinsfeld bereits die neuen Räte sowie Orts- oder auch Stadtchefs im Amt sind, hat in Saarburg-Kell noch keiner der im Juni gewählten Kommunalpolitiker sein Amt angetreten. Dafür müssten die Gremien zu einer ersten, konstituierenden Sitzung zusammenkommen, doch das taten sie nicht. Bis Ende Juni tagten noch einige der alten Räte, seitdem ist in Saarburg-Kell Pause in der Kommunalpolitik angesagt. Die ersten neuen Gremien kommen dann erst nach den Sommerferien zusammen, um sich zu formieren. Zu ihnen gehören die Räte von Greimerath und Freudenburg (27. August), Hentern und Taben-Rodt (28. August) sowie von Saarburg und Irsch (29. August). Die übrigen Räte folgen im September.