Politik : Wie geht es in Kanzem mit der Alten Schule weiter?

Wie geht es in Kanzem mit der Alten Schule weiter?

Kanzem Aktuell wird in Kanzem über die Zukunft der Alten Schule kontrovers diskutiert. Bereits 2022 war der Anbau abgerissen worden, um Platz für ein Bürgerhaus zu schaffen. Unklar ist allerdings, was mit dem historischen Gebäude passieren soll.

Um hierüber zu diskutieren, hat der Gemeinderat für Samstag, 7. Januar, 13 Uhr, zur Besichtigung des neuen Bürgerhauses sowie der Alten Schule eingeladen. Im Anschluss an den Besichtigungstermin ist ein Austausch über die Zukunft des leerstehenden Gebäudes geplant.

Inzwischen hat sich aus Mitgliedern des Kulturvereins Kanzem eine Gruppe gebildet, die sich für den Erhalt und eine weitere Nutzung des Hauses einsetzt. Insbesondere wehrt sie sich gegen einen Abriss des Ortsbild prägenden Gebäudes. Schriftliche Anfragen, ob dieser womöglich geplant sei, seien von der Gemeinde beziehungsweise dem Ortsbürgermeister nicht beantwortet worden, heißt es in einem Rundschreiben der Interessengemeinschaft, das dem TV vorliegt. Auch die Bitte, gemeinsam nach kreativen Lösungen zu suchen, sei bislang ohne Erfolg geblieben.

Die Interessengemeinschaft sieht vor allem Klärungsbedarf in der Frage, ob bereits im April vergangenen Jahres im Ortsgemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung ein Beschluss verabschiedet wurde, das Gebäude abzureißen. Bereits in der Vergangenheit sei seitens der Interessengemeinschaft über mögliche Konzepte für die Alte Schule nachgedacht worden. Diskutiert wurde etwa ein Tagungszentrum oder eine gastronomische Nutzung.