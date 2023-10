Hohe Mieten und Immobilienpreise Wie kann der Kreis Trier-Saarburg für günstigen Wohnraum sorgen?

Menschen, die in Trier oder im Kreis Trier-Saarburg Wohnraum suchen, wundern sich oft. Trotz der Randlage innerhalb Deutschlands und der fehlenden Wirtschaftskraft im Kreisgebiet sind die Mieten und Baulandpreise im Vergleich zu ähnlichen Regionen sehr hoch – Tendenz steigend. Das liegt unter anderem an der wachsenden Bevölkerung wegen der Nähe zum attraktiven Arbeitsmarkt und den noch höheren Wohnkosten in Luxemburg. Freie Wohnungen werden immer rarer. Auch steigende Zinsen und Baukosten sind ein wichtiger Faktor.