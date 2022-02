Brauchtum : Termine absagen oder als Pazifisten auf die Straße gehen? Wie Karnevalsvereine in Trier und Trier-Saarburg auf den Krieg reagieren

Ein Jeck in Köln zeigt ganz klar Meinung. Der TV hat in Trier und Trier-Saarbrg nachgefragt, wie die Vereine auf die aktuelle Lage reagieren. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Trier/Saarburg/Tawern/Kell am See Die Rosenmontagsparty in der Arena in Trier ist abgesagt. Andere Vereine wie die Baknaufen in Zewen halten an ihrem Live-Programm fest. Wer wie entschieden hat.