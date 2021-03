Einzelhandel : Wie Konz ihre Geschäftsleute unterstützt

Konz Ab 6. April können die Bürger der Saar-Mosel-Stadt mit dem „Konzer Gutschein“ lokal einkaufen. Was es damit auf sich hat.

Die Corona-Krise brachte einen Großteil des öffentlichen Lebens in Konz und der Region nahezu zum Stillstand. Mitte Februar beantragte die CDU-Fraktion in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einen Beitrag in Höhe von 10 000 Euro für eine Wertgutscheinaktion des Stadtmarketingverbandes zur Verfügung zu stellen.

Ein Antrag, der auf viel Zustimmung stieß und schnell eine Mehrheit fand. Das freut auch den Konzer Bürgermeister Joachim Weber (CDU). „Die Coronakrise hat viele Bereiche des Alltags eingeschränkt. Die Gutscheinaktion ist ein starkes Signal der Politik an die einheimische Wirtschaft, aber auch an die Bürger“, so der Verwaltungschef. Finanziert wird der Betrag über die Sonderzahlung des Kreises für coronabedingte Mehrausgaben. Die Stadt Konz und das Konzer Stadtmarketing haben 2000 „Konzer Gutscheine“ im Wert von je 25 Euro produzieren lassen. Diese werden für einen Betrag in Höhe von 20 Euro verkauft. Pro verkauftem Gutschein legt die Stadt Konz einen Betrag in Höhe von 5 Euro drauf; maximal also 10 000 Euro.