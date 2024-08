Windpark entsteht im Wald zwischen Zerf und Greimerath Wie riesige Kunstwerke – so sehen die Fundamente der Windräder im Wald bei Zerf aus (Bilder)

Was da im Wald zwischen Zerf und Greimerath steht, sieht nach Kunstwerk aus. Es ist ein riesiges rundes Geflecht aus vielen, vielen Stahlstäben. Diese verlaufen in mehreren Ebenen radial zum Mittelpunkt hin und auch in konzentrischen Kreisen drumherum. Von unten stützen Stahlbügel die Konstruktion, die hinter einem Bauzaun steht.