Stadtpolitik stellt sich für 2024 auf Offene Fronten im Stadtrat Konz: Wie sich die Parteien vor der Wahl positionieren

Der Haushalt ist ausgeglichen. Die Stadt Konz kann nicht nur das laufende Geschäft finanzieren, sondern auch wichtige Investitionen in Kindergärten (wie in Oberemmel), Schulen, die Sanierung des Klosters Karthaus und Straßen (etwa im Wohngebiet Berendsborn) stemmen. Unterm Strich steht sogar ein leichtes Plus von 130.000 Euro. Das war vor ein paar Jahren noch vollkommen undenkbar. Das Minus lag teils bei mehreren Millionen Euro. Dass es nun besser aussieht, ist einer der Effekte der Neuordnung der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz. Der Etappenerfolg ist auch möglich, weil die Einnahmen der Stadt durch Grund- und Gewerbesteuer, durch höhere Steuersätze und Wirtschaftswachstum gestiegen sind.