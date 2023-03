So umweltfreundlich sind die Dienstwagen Fette Karren oder sparsame Kleinwagen? Wie Landrat, OB und Co. zu ihren Terminen kommen

Trier/Konz/Schweich · An den Dienstwagen von ranghohen Beamten reibt sich mancher Bürger. Doch wie sieht es in den Kommunalverwaltungen des Kreises Trier-Saarburg und in der Stadt Trier aus? Kommt die Verkehrswende dort an? Der TV hat nachgehakt.

22.03.2023, 06:10 Uhr

Großer Mann im kleinen Smart: Oberbürgermeister Wolfram Leibe nutzt für Strecken innerhalb Triers meist den vollelektrischen Smart. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

„Traurig, dass nach wie vor darauf hingewiesen werden muss: Ein 7er-BMW als Dienstwagen für den Landrat erzeugt bei den Bürgern, die das über Steuergelder finanzieren, eine einzige Reaktion: Empörung!“ Dieses Zitat stammt aus der Anmerkung eines Bürgers zum aktuellen Haushalt für den Kreis Trier-Saarburg. Die stoische Inanspruchnahme der Mittel, die vom Gesetz gebilligt würden, lasse auf die Ignoranz in Bezug auf laufende Debatten über den Klimaschutz schließen. „Hier werden über die Verschwendung von Steuergeldern hinaus vor allem auch die falschen Signale gesendet: Lasst das Volk sparen – mir steht das zu.“ Doch ist dies wirklich die Absicht von Landrat Stefan Metzdorf?