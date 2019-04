später lesen Irsch Wie weit ist das Neubaugebiet? Teilen

Twittern

Teilen



In der nächsten Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses des Ortsgemeinderats Irsch am Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, im Sitzungsraum in der Grundschule Irsch wird über den Baufortschritt im Neubaugebiet In der Tref und die Instandsetzung der Kirchgasse informiert.