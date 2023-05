Stadt hat 60 Millionen Euro Schulden Freibadantrag im Konzer Rat macht hellhörig

Für viel Diskussion in der Stadt und der Verbandsgemeinde (VG) Konz könnte ein Antrag sorgen, den die Konzer CDU-Stadtratsfraktion diese Woche in der jüngsten Ratssitzung präsentiert hat. Der Antrag lautet: „Nutzung des Schwimmbadgeländes durch den Bau neuer Außenbecken und Errichtung eines Outdoor-Fitness-Parks.“ Nach ausführlicher Aussprache wurde die Sache zunächst in den Bauausschuss verwiesen.