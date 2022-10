Wildschäden : Wildschweine verwüsten Muhler Spielplatz und Züscher Sportplatz - Was die Tiere schon vor dem Winter in die Dörfer treibt

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber 9 Bilder Wildschäden: Zerwühlte Wiesen in Muhl und Züsch

Neuhütten-Muhl/Züsch Hungrige Wildtiere haben im Nationalpark-Dorf Neuhütten-Muhl schon einige Schäden hinterlassen – meist aber erst im Winter. Nun haben Wildschweine den Spielplatz aufgewühlt, in Züsch traf es im August den Sportplatz. Was treibt die Tiere schon so früh in die Orte? Und welchen Einfluss hat das Schutzgebiet?