Beiträge für Straßenbau : So zahlen die Konzer künftig für neue Straßen - Warum das für einige Bewohner gute Nachrichten bedeutet

Der Ausbau der Straße Im Berendsborn ist noch nicht abgerechnet. Nun steht fest, dass dort rückwirkend wiederkehrende Beiträge zur Finanzierung herangezogen werden statt Einmalbeiträge.

Konz Jetzt ist es fix: Der TV erklärt, wie die Stadt Konz künftig eingeteilt ist, wenn es um die Finanzierung von Straßensanierungen geht. Einige Bürger dürften sich freuen.

Bis 2026 schafft Konz in allen Stadtteilen die extrem hohen Einmalzahlungen beim Ausbau von Straßen ab. Anliegerbeiträge von 10 000 Euro oder mehr auf einen Schlag sollen der Vergangenheit angehören. Stattdessen sollen alle Bewohner eines Abrechnungsbezirks regelmäßiger kleinere Beträge bezahlen, sobald in diesem Gebiet ein Straßenbauprojekt anfällt. Diese Systemumstellung betrifft alle, die in Konz ein Haus oder einen Gewerbebetrieb besitzen.

Was neu ist

Info Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz Der Landtag hat 2020 nach längerer politischer Diskussion ein Gesetz verabschiedet, das Städte und Gemeinden zur flächendeckenden Einführung von wiederkehrenden Beiträgen bis 2024 verpflichtet. Als Orientierungsgröße für eine Abrechnungseinheit wird in diesem Kontext die Zahl von 3000 Einwohnern genannt. In einem Änderungsantrag zu dem Gesetz (Landtag Drucksache 17/11739) heißt es aber auch, dass ein räumlicher Zusammenhang im gesamten Gemeinde- oder Stadtgebiet vorliegen könne. Dabei seien die örtlichen Gegebenheiten – zum Beispiel die Art der Bebauung – und weniger die Einwohnerzahl maßgebend. Die Schlussfolgerung lautet: Es seien auch Abrechnungseinheiten vorstellbar, in denen 10 000 bis 20 000 Menschen leben.

Grundsätzlich steht die Systemumstellung für die Stadt Konz schon länger fest. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats hat das Gremium die Details beschlossen. So wurden die Abrechnungseinheiten, die Gemeindeanteile und der Zeitpunkt der Einführung des neuen Systems festgelegt.

Wie die Stadt aufgeteilt ist

Die Stadt hat insgesamt 17 Abrechnungseinheiten erarbeitet. Während die Stadtteile Kommlingen und Oberemmel jeweils einzeln abgerechnet werden, sieht es bei den anderen Gebieten in der Stadt komplizierter aus. So gibt es in Könen zwei Abrechnungsgebiete, das Gewerbegebiet und den Rest des Orts. Im Tälchen gibt es wegen des Abstands zwischen den Orten ebenfalls zwei Einheiten: Niedermennig/Obermennig sowie Krettnach. Filzen und Hamm werden ebenfalls einzeln abgerechnet. Die Konzer Innenstadt ist in sieben Gebiete unterteilt: Berendsborn, Roscheid, Canet, Karthaus, Stadtzentrum, Stadtmitte, Adolph-Kolping-Straße und Domänenstraße (siehe Grafik).

Wann kommt das neue System?

Das neue System wird nicht im ganzen Stadtgebiet gleichzeitig in Kraft treten. Die Einführung der Beiträge geschieht zeitlich gestaffelt bis 2026. In Kommlingen und im Wohngebiet Berendsborn werden die WKB rückwirkend eingeführt für Bauprojekte, die noch nicht abgeschlossen sind. Die neue Satzung gilt dort dementsprechend seit 2017 (Kommlingen) und 2018 (Berendsborn).

In Kommlingen hatte der Ortsbeirat das kurz vor Abschluss der Erneuerung der Hauptstraße in die Wege geleitet, damit nicht die Anlieger alleine für Bürgersteige und Laternen auf der wichtigsten Straße im Stadtteil bezahlen müssen.

Besonders im Berendsborn dürfte die Entscheidung gut ankommen. Dort hatten sich die Anlieger bei einer Bürgerversammlung und einer Stadtratssitzung im Mai 2018 für die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen stark gemacht. Der Grund: In dem Wohngebiet ist langfristig geplant, alle Straßen auf Vordermann zu bringen. Mehrere Straßen wurden schon saniert. Damit die Projekte einheitlich abgerechnet werden können und alles rechtlich sauber ist, gibt es nun den rückwirkenden Beschluss. 2018 hatte die Verwaltung noch argumentiert, dass der Berendsborn nicht eindeutig abgrenzbar sei vom Rest der Stadt. Eine Änderung des Landesgesetz im vergangenen Jahr eröffnete jedoch neue Möglichkeiten (siehe Info).

In den anderen Gebieten werden die wiederkehrenden Beiträge zwischen 2022 (Krettnach und Stadtmitte/rings um die Beethovengalerie) und 2023 eingeführt. Solange sie vor dem gesetzlich festgelegten Stichtag am 1. Januar 2024 in Kraft treten, bekommt die Kommune noch einen Landeszuschuss von fünf Euro pro Einwohner. Dass Krettnach früher an der Reihe ist, hängt mit der in diesem Jahr beginnenden Sanierung der Hauptstraße zusammen.

Im Stadtzentrum, rings ums Rathaus, kommen die WKB erst 2026. Das liegt laut Verwaltung daran, dass der dritte Bauabschnitt in der Bahnhofstraße noch über Einmalbeiträge abgerechnet werden muss, weil diese auch in den ersten beiden Abschnitten erhoben wurden.

Wie hoch sind die Gemeindeanteile?

Sobald Straßenbauprojekte in den jeweiligen Gebieten anstehen, werden die Beiträge von allen Grundstückseigentümern in dem Abrechnungsgebiet erhoben. Je höher der Anteil des Durchgangsverkehrs auf der Straße ist, desto niedriger ist der Anteil, den die Bürger bezahlen müssen, und desto mehr bezahlt die Stadt Konz. Die Stadt hat dabei einen Spielraum für den Gemeindeanteil zwischen 25 und 40 Prozent.