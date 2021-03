Straßenbau : Wer den Ausbau in Kommlingen bezahlt

Wer den Ausbau in Kommlingen bezahlt

Konz-Kommlingen Der Tag der Entscheidung naht. Am Montag, 15. März, ab 19 Uhr wird der Ortbeirat des Konzer Höhenstadtteils Kommlingen darüber abstimmen, ob nur die Anlieger oder alle Kommlinger ihren Beitrag zum Ausbau der K 136 beisteuern müssen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen die Zuhörer-/Zuschauerplätze im Bürgerhaus Konz-Kommlingen begrenzt sind. Es könnten maximal acht Zuschauer an der Sitzung teilnehmen. „Da die Verwaltung aber von einem hohen Informationsbedürfnis der Menschen ausgehe, würden die betroffenen Anlieger im Anschluss an die Sitzung über die Empfehlung des Ortsbeirates angeschrieben, verspricht Tittel.

Der Ausbau der Straße, der Leitungen und Kanäle in Kommlingen läuft seit Herbst 2019 und soll bis Anfang Mai abgeschlossen werden. Insgesamt fallen Kosten von 1,8 Millionen Euro an. Kreis (518 000 Euro), Verbandsgemeindewerke (696 000 Euro), ein Internetversorger (142 000 Euro) und das Land (10 000 Euro) beteiligen sich an der Finanzierung. Auf die Anlieger oder alle Kommlinger entfällt laut Stadtratsbeschluss die Hälfte des städtischen Anteils von 431 000 Euro für Straßenlaternen, Bürgersteige und Stichstraßen (der TV berichtete).