Kostenpflichtiger Inhalt: Gemeinden und Straßenmeistereien klagen : Wilder Müll bleibt rund um Konz, Saarburg und Hermeskeil ein großes Problem

Sie sammeln entlang vielbefahrener Straßen zwei Anhänger voll Abfall pro Tag: Müllsammler des DRK-Sozialwerks Bernkastel-Wittlich hier bei einem Einsatz in Saarburg. Foto: TV/Marion Maier

Konz/Saarburg/Hermeskeil Immer wieder wird Abfall am Straßenrand, auf Rastplätzen und im Wald illegal entsorgt. Das Einsammeln ist eklig und zum Teil gefährlich. Auf jeden Fall verursacht es eine Menge Kosten.

Zwei Beispiele für ein Problem, das zu wachsen scheint: Am Mittwoch hat die Polizei illegal entsorgten Müll bei Reinsfeld gemeldet. Es ging um Sperrmüll, Eimer mit Wandfarbe und einen Autoreifen im Wald nahe der B 407. Am Freitag meldet der Ortsvorsteher des Konzer Tälchens, Dieter Klever, etliche Müllsäcke und Sperrmüll im Niedermenniger Sonnenberg, ebenfalls illegal entsorgt.

Doppelte Menge? Wolfgang Wahlen von der Masterstraßenmeisterei Hermeskeil stellt fest: „Vor Weihnachten 2019 hat es angefangen, dass deutlich mehr Müll an Straßenrändern und auf Parkplätzen zu finden ist. Auf den Plätzen wird er auch in großen Plastiksäcken abgestellt.“ Wie viel Müll da in diesem Jahr zusammengekommen ist, sei noch nicht bezifferbar. Doch Wahlen rechnet mit der doppelten Menge im Vergleich zum Vorjahr. Er sagt: „Wir würden das heute gar nicht mehr schaffen, den Müll selbst zu beseitigen. Eine Firma holt den Abfall zwei Mal die Woche von den Parkplätzen weg. Wir haben das vor drei bis vier Jahren einmal pro Woche gemacht.“

Im vergangenen Jahr habe die Firma 150 Tonnen für die Masterstraßenmeisterei Hermeskeil und die zugehörigen Meistereien Saarburg und Thalfang eingesammelt. Das entspricht dem Gewicht von etwa 30 afrikanischen Elefantenkühen.

Tendenz steigend Der Landesbetrieb Mobilität Trier bestätigt die Tendenz, die in Hermeskeil beobachtet wurde. Fachgruppenleiter Klaus Wagner teilt mit: „Die Müllmengen an Straßen und Parkplätzen haben nach subjektivem Eindruck seit Ende letzten Jahres zugenommen. Objektiv belegen können wir dies wegen des kurzen Zeitraums noch nicht.“ Zur absoluten Müllmenge 2019 kann Wagner auch nichts sagen, weil die Reinigungskosten für Parkplätze pauschal mit einer Firma abgerechnet werden. Der Preis habe 2019 wie im Vorjahr um die 200 000 Euro für die beiden Kreise Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich betragen.

Ist neues Gebührensystem die Ursache? Ob der Anstieg der Müllmengen zum Teil mit dem veränderten System für Müllgebühren zusammenhängt, kann nur spekuliert werden. Seit Januar 2020 hat der Zweckverband Abfallbeseitigung Region Trier (ART) die Zahl der in der Grundgebühr enthaltenen Leerungen der Restmülltonne halbiert auf 13. Wer will, dass der Müll öfter abgeholt wird, muss mehr zahlen. Sperrmüll und Elektroschrott sind davon allerdings nicht betroffen, da sie ohnehin nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können.

Solche Szenarien häufen sich: Hausmüll am Parkplatz an der B 268 bei Pellingen. Foto: TV/Masterstraßenmeisterei Hermeskeil

Elektromüll sowie Flaschen und Dosen Laut Wolfgang Wahlen wird seit etwa einem halben Jahr auch immer mehr Elektromüll wild entsorgt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der ART Anfang 2019 das kostenlose Abholen des Elektroschrotts in Trier und im Kreis Trier-Saarburg eingestellt hat. Wahlens Kollege bei der Straßenmeisterei Saarburg, Bernhard Müller, stellt fest, dass Richtung Luxemburg wie in den vergangenen Jahren auch vermehrt Dosen und Flaschen in der Gegend liegen – vermutlich, weil es im Nachbarland im Gegensatz zu Deutschland kein (Einweg-)Pfandsystem gibt.

Gefährliches Sammeln Karl-Heinz Ehses, Landschaftspfleger beim DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich, sammelt mit zwei Gruppen mit neun bis zehn Leuten derzeit zum wiederholten Mal für die Straßenmeistereien Saarburg, Hermeskeil und Thalfang Müll beim sogenannten Frühjahrsputz an vielbefahrenen Straßen ein. Pro Tag raffen neun Leute zwei Anhänger voll Dreck auf. Rund um Saarburg und Konz haben die Sammler in der vergangenen Woche 35 Kubikmeter Abfall aufgelesen – das ist laut Bernhard Müller von der Straßenmeisterei Saarburg gerade mal ein Kubikmeter mehr als im Vorjahr. Die Sammler in signalgelbfarbener Kleidung beklagen, dass viele Autofahrer wenig Rücksicht nehmen, wenn sie am Fahrbahnrand mit ihren Greifzangen unterwegs sind. Sie würden wenig Abstand halten und sogar hupen.

Phänomen Autobahnauffahrt Auch an den Autobahnen ist das Thema wilder Müll virulent. Rainer Mittler, Straßenwärtermeister der Autobahnmeisterei Schweich, sagt: „Gerade an den Anschlussstellen ist es katastrophal. Auch auf den Parkplätzen wird es immer mehr Müll, der auch säckeweise abgestellt wird.“ An den Auffahrten seien die Autofahrer langsamer unterwegs und würden ihren Müll rauswerfen, bevor sie auf der Autobahn Gas gäben. Das Einsammeln dort sei aufwendig – dafür müsse ein Teil der Fahrbahn gesperrt werden – und auch eklig. „Wir finden da alles mögliche, auch mit Urin befüllte Flaschen von LKW-Fahrern“, sagt Mittler. Bei der Autobahnmeisterei, die die A 1 von Schweich bis Nonnweiler und die Autobahn sowie die Bundesstraße Richtung Luxemburg betreut, steht der Frühjahrsputz noch bevor. In der Regel kommen dabei laut Mittler vier bis fünf Laster à vier bis fünf Kubikmeter zusammen.

Info Dreck-weg-Tage in der Region Der Unterhaltungsverein Niederleuken in Saarburg hat ihn bereits hinter sich, in anderen Orten kommt er noch: der Dreck-weg-Tag, auch als Aktion Saubere Landschaft bekannt. Die Projektgruppe Natur und Umwelt Merzkirchen organisiert einen solchen Tag am Samstag, 21. März. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Bushaltestelle im jeweiligen Ortsteil. Mitzubringen sind Handschuhe und Warnweste. Müllsäcke werden bereitgestellt. Anschließend wird die After-Clean-Party im Jugendheim in Merzkirchen gefeiert. Wegen des Grillens sollten sich die Teilnehmer anmelden bei den Ortsvorstehern oder bei Bärbel und Stefan Weber, Telefon 06581/994710. In Ayl rufen Jugendfeuerwehr, Heimatverein, Jugendclub und Ortsgemeinde dazu auf, beim Dreck-weg-Tag zur Säuberung von Wald und Flur am Samstag, 14. März, mitzumachen. Treffpunkt: 9 Uhr, Gerätehaus in der Weinstraße. Im Konzer Stadtteil Filzen/Hamm gibt es am Samstag, 21. März, einen Dreck-weg-Tag. Treffpunkt: 9 Uhr auf dem Dorfplatz in Filzen. In Gruppen wird der Müll an Feld- und Weinbergwegen, auf Wiesen und entlang der Straßen gesammelt. Fahrzeuge und Mülltüten stehen bereit. Im Anschluss wird zum Grillen auf dem Dorfplatz in Filzen eingeladen.

Probleme in den Städten In den Städten kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofs um den Müll. In Konz finden sie laut Pressesprecher Michael Naunheim derzeit im Vergleich zum Vorjahr ein Drittel mehr davon in den öffentlichen Mülleimern der Stadt. René Treitz, erster Beigeordneter der Stadt Hermeskeil, beobachtet in der Hochwaldstadt schon länger, dass Hausmüll in 20- bis 30-Litertüten in den 120 Müllkörben der Stadt landet, die drei Mal wöchentlich geleert werden. Auch Windeln seien dort zu finden. Dass privater Müll von Sperrgut bis Elektroschrott an den Containerstandorten abgestellt wird, ist ein Phänomen, das in Hermeskeil, Konz und auch in Kell am See beobachtet wird. Nathalie Hartl, Pressesprecherin der VG Saarburg-Kell, sagt: „Die Ortsgemeinde Kell am See erstattet hier regelmäßig Strafanzeigen, die auch schon zu Täterfeststellungen geführt haben.“

Sterbende Kühe Vor einem Jahr haben die Landwirte Johann Hirt aus Saarburg-Kahren und Elmar Scheuer aus Merzkirchen-Rommelfangen im TV berichtet, dass jährlich bis zu sechs ihrer Kühe an Müllsplittern elend zu Grunde gingen. Die spitzen Müllteile entstehen, wenn das Gras zusammen mit Dosen, Plastik- und Glasflaschen, die im Straßengraben landen, gehäckselt wird. Wie Rasierklingen schlitzen die scharfkantigen Festkörper die Kühe von Innen auf. Beide Bauern hatten im vergangenen Jahr keinen solchen Todesfall, doch betreiben beide dafür weiterhin großen Aufwand. Sie sammeln Müll von Hand ein, haben ihren Kühen Magneten für die Aluteile in die Mägen eingesetzt oder sparen den direkten Straßenrand beim Mähen aus.

Scheuer beteiligt sich in diesem Jahr wieder an der Müllsammelaktion in Merzkirchen. Er sagt: „Obwohl wir im vergangenen Jahr erstmals nach Jahren Müll in der gesamten Gemarkung eingesammelt haben, liegt gerade an den Straßenrändern wieder eine ganze Menge Dreck herum.“