Wildschäden : Verwüstungen durch Wildschweine: Was die Tiere schon vor dem Winter in die Dörfer treibt

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber 9 Bilder Wildschäden: Zerwühlte Wiesen in Muhl und Züsch

Neuhütten-Muhl/Züsch In Neuhütten-Muhl haben Wildschweine den Spielplatz aufgewühlt, in Züsch traf es im August den Sportplatz. Was treibt die Tiere schon so früh in die Orte? Und welchen Einfluss hat das Schutzgebiet?